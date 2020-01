Kwart miljoen Australiërs moet vluchten voor vuurzee

Bijna een kwart miljoen inwoners van de zuidoostelijke Australische deelstaat Victoria heeft een dringende oproep gekregen om zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken in verband met de bosbranden. De autoriteiten zijn bang dat stijgende temperaturen en onberekenbare winden de vlammen verder zullen aanwakkeren, ondanks enkele regenbuien.

Ook mensen in de deelstaten New South Wales en South Australia is gevraagd te vertrekken. Hoeveel mensen daar een oproep hebben gekregen, is niet bekend. Het leger staat klaar om ondersteuning te bieden bij evacuaties. Volgens de autoriteiten zullen de komende uren „zeer, zeer beproevend zijn.”

De bosbranden hebben aan zeker 27 mensen en één miljard dieren het leven gekost. Duizenden Australiërs zijn op de vlucht geslagen. Zo’n 10,3 miljoen hectare is al afgebrand, een gebied ongeveer zo groot als Zuid-Korea.

Grote klimaatbetogingen in Australië na bosbranden

Australië kampt na bosbranden nu ook met cycloon

Rookwolk van Australische bosbranden te zien in Chili

Rode Kruis opent gironummer voor hulp bosbranden Australië