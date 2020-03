Kwart meer coronabesmettingen in Iran

Iran heeft melding gemaakt van meer dan duizend nieuwe besmettingen met het coronavirus. „We hebben 1234 nieuwe gevallen bevestigd, het hoogste aantal dat we de afgelopen dagen hebben gezien”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal hebben in het land zeker 4747 mensen het virus opgelopen. De woordvoerder zegt dat de meeste nieuwe gevallen „waarschijnlijk degenen zijn die twee weken geleden al besmet zijn en zich pas nu melden met symptomen”.

Iran behoort tot de zwaarst getroffen landen in de wereld. Alleen China en Zuid-Korea hebben melding gemaakt van meer besmettingen. Het dodental in Iran is inmiddels gestegen naar 124.