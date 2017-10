Kwart Londenaren is arm ondanks betaalde baan

Ruim een op de vier inwoners van de Britse hoofdstad Londen leeft onder de armoedegrens, ondanks dat de meeste van hen (meer dan 60 procent) een betaalde baan hebben.

Dat blijkt een rapport van het New Policy Institute (NPI), een Brits onderzoeksbureau. Het NPI omschrijft Londen als de hoofdstad van de armoede, „ondanks alle zichtbare voorspoed en rijkdom”.

De steeds sneller stijgende huizenprijzen, met name van sociale huisvesting, worden als belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling genoemd. Wat ook niet helpt is dat de lonen nauwelijks meestijgen met de prijzen.

De gemiddelde huurprijs van een woning ligt in Londen op 1800 pond per maand, omgerekend ruim 2000 euro. Het NPI heeft berekend dat met name mensen die in een huurhuis wonen een „onevenredig deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten”.

Een persoon wordt in Groot Brittannië als arm beschouwd wanneer hij of zij van 161 euro netto per week (ongeveer 710 euro per maand) moet rondkomen. Bij een gezin van vier personen is dat bedrag bepaald op 389 euro per week of 1667 euro per maand.