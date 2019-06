„Kwart Belgen reed laatste maand met slok op”

Een op de vier Belgische automobilisten heeft de afgelopen maand gereden terwijl hij mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zat. Dat blijkt uit de resultaten van de wereldwijde enquête van verkeersveiligheidsinstituten die op een congres in Brussel wordt bekendgemaakt.

Van de 2000 ondervraagde Belgische bestuurders gaf 24 procent aan de laatste maand gereden te hebben nadat ze mogelijk boven de wettelijke limiet zaten. Daarmee scoort België opvallend slechter dan het Europese gemiddelde (13 procent). In Nederland en Duitsland was dat 9 procent. Van alle 32 bevraagde landen scoren de Belgen het slechtst. In Hongarije en Finland eindigden bovenaan met 4 procent.

Het Belgische verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft het initiatief genomen voor de studie naar verkeersveiligheid. Volgens Vias blijkt dat de mentaliteit ten opzichte van alcohol in België nog veel te laks is.