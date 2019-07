Kustwacht redt eerste mensen wegens Barry

De Amerikaanse kustwacht heeft twaalf mensen en een kat gered van het wassende water in de staat Louisiana. De mensen wilden de storm Barry, die aankoerst op de kust en naar verwachting zaterdag nog aan land komt, thuis uitzitten. Ze zijn volgens CNN in de vroege ochtend met een helikopter in veiligheid gebracht en vervolgens naar een opvangcentrum overgebracht.

Barry gaat gepaard met extreem veel regenval. Op sommige plaatsen valt dit weekeinde een halve meter regen, voorspellen meteorologen. Daarnaast zorgt de storm, die vermoedelijk uitgroeit tot een orkaan van de eerste categorie voordat hij aan land komt, voor een stormvloed waardoor de laaggelegen kustgebieden van Louisiana onder zullen lopen. Steden als New Orleans, Baton Rouge en Lafayette worden bedreigd door overstromingen.