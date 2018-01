Kustwacht Libië haalt migranten van zee

De Libische kustwacht heeft ten oosten van Tripoli minstens 250 migranten van bootjes gehaald. Overleven zeiden dat tientallen opvarenden worden vermist. Zij zijn mogelijk verdronken.

De migranten probeerden naar verluidt op twee bootjes de Middellandse Zee over te steken. Medewerkers van de kustwacht zeiden zondag dat een van de vaartuigen zonk en het andere bootje overvol zat. Ook heeft de kustwacht zondag de lichamen geborgen van twee vrouwen die de overtocht naar Europa niet overleefden.

Ook zaterdag ging het mis voor de kust van Libië. Toen verloren zeker acht migranten het leven toen hun boot in de problemen raakte. De Italiaanse kustwacht en marine konden zeker 86 mensen redden. Veel migranten die proberen via bootjes de Middellandse Zee over te steken, komen uit Afrika of het Midden-Oosten. Zij ontvluchten bijvoorbeeld armoede of gewapende conflicten.