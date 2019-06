Kushner: Palestijnen krijgen kans van de eeuw

De schoonzoon en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een economische onderdeel gepresenteerd van een vredesplan voor Israël en de Palestijnen. Jared Kushner riep de Palestijnen tijdens een conferentie in Bahrein op de „kans van de eeuw” te grijpen.

Het plan voorziet in grote investeringen in de regio, maar dan moet wel een politieke oplossing worden gevonden voor het langlopende conflict. De Palestijnse leiders hebben tot dusver weinig enthousiasme getoond voor het Amerikaanse initiatief, dat 50 miljard dollar (44 miljard euro) moet gaan kosten.

„Het draait vandaag niet om de politieke kwesties”, zei Kushner op de tweedaagse conferentie in Bahrein. „Daar komen we op een gepast moment op terug.” De echtgenoot van Ivanka Trump stelde ook dat vrede alleen haalbaar is als mensen uitzicht krijgen op een beter leven.

Kushner schetste een toekomst waarin de arme Palestijnse gebieden economisch tot bloei komen. „Stel je een bruisend commercieel en toeristisch centrum voor, in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waar internationale bedrijven samenkomen en floreren.”

De „economische workshop” wordt gezien als een eerste stap richting een omvangrijker vredesplan, maar er zijn geen Israëlische of Palestijnse leiders naar de conferentie gekomen. Palestijnse critici zien het initiatief als een poging Palestijnse steun te kopen voor een toekomstig plan waar vooral Israël van profiteert.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei onlangs dat er geen louter economische oplossing is voor het conflict met Israël. „Geld is belangrijk. De economie is belangrijk. Maar politiek is belangrijker. De politieke oplossing is belangrijker”, aldus Abbas, die vervolgde dat hij voorlopig nee moet zeggen tegen „de deal van de eeuw”.