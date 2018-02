Kushner moet vertrouwelijke info missen

Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, heeft geen toegang meer tot de meest vertrouwelijke rapportage van de Amerikaanse inlichtingendienst, de zogeheten President’s Daily Brief. Het Witte Huis moest maatregelen nemen om een grotere discipline af te dwingen ten aanzien van geheime informatie, hebben twee ingewijden dinsdag gezegd.

Kushner werkte al een jaar als Trumps naaste adviseur met slechts een voorlopige goedkeuring op zak. Voor een permanente verklaring van goed gedrag is een heel grondig antecedentenonderzoek nodig. Dat is bij Kushner nog niet afgerond, onder meer wegens zijn enorme financiële netwerk. Toch had hij inzage in het hoogst geclassificeerde materiaal. Daaraan is volgens de bronnen van onder meer Politico en Reuters onlangs een eind gekomen.