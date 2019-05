Kurz sluit strafvervolging Strache niet uit

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz sluit niet uit dat Heinz-Christian Strache, tot voor kort zijn rechterhand, zich voor de rechter moet verantwoorden. Het kopstuk van de rechts-populistische FPÖ trad zaterdag af nadat een video uit 2017 was opgedoken waarin hij op Ibiza met een Russische vrouw, die zich presenteert als miljoeneninvesteerder, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne.

„Het onderzoek zal uitwijzen wat er gaat gebeuren”, zegt Kurz in een interview met Bild dat maandag verschijnt. „Maar wat hij in deze video zegt, is een groot schandaal. Het betekent het einde van zijn politieke activiteiten en het heeft vermoedelijk ook strafrechtelijke consequenties”.

Kurz noemt de stiekem opgenomen beelden ontluisterend. „Het betreft machtsmisbruik, en dat is zwaarwegend en dubieus. Het gaat om het openlijk aanbieden van corruptie en om een aanval op de vrije pers”. Strache stelde de vermeend schatrijke Russin destijds onder meer voor een Oostenrijkse krant te kopen om de FPÖ journalistiek in het zonnetje te zetten.

Het opstappen van vicekanselier Strache leidde tot een regeringscrisis en, omdat Kurz nu geen mogelijkheden ziet voor een nieuw kabinet, tot vervroegde verkiezingen. Die worden begin september gehouden. Norbert Hofer moet de FPÖ daarop gaan voorbereiden als nieuwe partijleider. De demissionaire minister van Verkeer is zondagavond door het bestuur unaniem aangewezen als opvolger van Strache. Formeel moeten de leden dat besluit nog bevestigen.

Wegens de ontstane beroering heeft de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen een bezoek aan Kroatië afgezegd. Hij zou dinsdag in Sibenek met zijn Kroatische en Sloveense collega’s overleg voeren over verbetering van de samenwerking. Dat gebeurt jaarlijks sinds het samenwerkingsverband dat in 2014 werd gesloten.