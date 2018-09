Kurz: Alles doen om harde brexit te stoppen

De Europese Unie moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk zonder overeenkomst over de nieuwe relatie uit de unie treedt. Dit beklemtoonde maandag de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz op bezoek in Parijs bij president Emmanuel Macron. Oostenrijk is momenteel EU-voorzitter.

Kurz zei dat het onontbeerlijk is dat er met Londen een akkoord komt en dat de regels van de EU overeind blijven. In Londen woedt de politieke strijd over wat voor overeenkomst er zou moeten komen in alle hevigheid voort.

Maar volgens premier Theresa May zal haar voorstel voor de brexit uiteindelijk het enige alternatief blijken. May zei dat de Britten een akkoord willen en het parlement zal straks in meerderheid akkoord gaan met wat May heeft voorgesteld. Ze zei dit in een maandag uitgezonden vraaggesprek met de BBC.

May’s ontwerpakkoord handhaaft goede handelsbetrekkingen met de EU en biedt tegelijkertijd Groot-Brittannië de mogelijkheid de kansen aan te grijpen die de brexit met zich meebrengt, aldus de premier. Een kleine meerderheid van de Britse kiezers stemde in 2016 in een referendum voor het vertrek uit EU. Op 30 maart zijn de Britten geen lid meer.