Kunstwerk Hirst versneden en in losse stukken verkocht

Een collectief in New York heeft een werk met stippen van de hedendaagse Britse kunstenaar Damien Hirst gekocht en in stukken gesneden om de 88 stippen los te verkopen. Dat meldt de website voor de kunstmarkt Artnet. De stukjes kosten 480 dollar per stuk.

Het collectief kocht het werk voor 30.000 dollar. Wat er overblijft, een vel met 88 gaten dus en de signatuur van Hirst, wordt geveild voor een bodemprijs van 126.500 dollar.

Het gaat om een soort protestactie tegen speculeren en merchandising in de kunst. Er is geen behoefte aan meer van dit soort kunst, maar aan verspreiding van wat er al is, zo is de gedachte van MSCHF, zoals het collectief heet.