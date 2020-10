Kunstvandalen slaan grootschalig toe in Berlijn

Onbekenden hebben begin deze maand op grote schaal kunstwerken en oudheden bespoten in Berlijn. De vloeistof liet op zeker zeventig objecten in verschillende musea op het zogeheten Museumeiland in de Duitse hoofdstad vlekken achter op Egyptische sarcofagen, beeldhouwwerken en schilderijen uit de 19e eeuw.

De krant Die Zeit en Deutschlandfunk melden dinsdagavond dat de politie de aanvallen bevestigt. Het gaat onder meer om het Pergamonmuseum, het Neues Museum en de Alte Nationalgalerie. Andere musea die een doelwit konden worden zouden niet op de hoogte zijn gesteld.

Wie achter de aanvallen zit en wat hen bezielt zit is niet duidelijk. Die Zeit meldt dat de samenzweringsideoloog Attila Hildmann in augustus en september op sociale media schreef dat zich in het Pergamonmuseum de „Troon van Satan” bevindt. Het zou het centrum van de „wereldwijde satanistenscene en coronacriminelen’ zijn. „Hier offeren ze ’s nachts hun mensen en misbruiken ze kinderen.”