Kunstmatig eiland voor Gaza moet Palestijnen verder helpen

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Israël wil een kunstmatig eiland vóór Gaza. Maar wie wil daar nu zitten?

Dat Israël de laatste jaren grote stappen vooruit maakt op het gebied van de aanleg van nieuwe en moderne autowegen, spoorlijnen, tramlijnen en havens is voor een groot deel te danken aan Israel Katz, minister van Transport sinds 2009 en lid van de Likudpartij. Katz is geen politicus van mooie praatjes, maar iemand die doet wat hij zegt.

Enkele weken geleden bezocht ik een persconferentie waarop Katz nieuwe ideeën presenteerde. Hij toonde een video over de aanleg van een haven pal voor de kust van Gaza. Een mooi plan, maar minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft er nog geen toestemming voor gegeven.

Het kunstmatige haveneiland moet enkele kilometers buiten de kust van Gaza komen en gaat vier bij twee kilometer meten. Op het eiland komen energiebedrijven, een watercentrale die van zeewater drinkwater maakt, een haven, opslagplaatsen en mogelijk een luchthaven.

Israël blijft verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat wil zeggen: de Israëlische marine controleert de zee rond het eiland en ziet toe op de goederen die schepen naar de haven brengen. Een brug verbindt het eiland met Gaza. Een beweegbaar deel in die brug kan het eiland van het vasteland afsluiten zodra er veiligheidsproblemen zijn. Een internationale politiemacht is verantwoordelijk voor de veiligheid op het eiland en bemant tevens een controlepost op de brug.

De aanleg gaat vijf miljard dollar kosten en zal vijf jaar duren. De bedoeling is dat het eiland Israël niets gaat kosten. Internationale investeerders moeten er geld in steken en verdienen dat straks weer terug door elektriciteit of drinkwater te verkopen.

Het eiland moet de economie van Gaza ten goede komen en de Palestijnen in deze enclave minder afhankelijk maken van Israël.

Zoals gezegd moet de Israëlische regering het plan nog goedkeuren. Pas daarna kan het zoeken naar internationale investeerders beginnen. Maar zullen die worden gevonden? Ik vraag het me af.

Het is immers gemakkelijk een scenario voor te stellen waarin Hamas in de Gazastrook tijdens de zoveelste confrontatie met Israël raketten afschieten op Israëlische inspecteurs in de haven. Of waarbij kamikazeterroristen politiemensen uit andere landen doden.

Eerder stelde Lieberman ook al voor om Gaza te veranderen in het „Singapore van het Midden-Oosten” door de aanleg van een zee- en luchthaven en het creëren van industriële zones in Gaza zelf. De minister stelde als voorwaarde dat de Palestijnen hun strijd tegen Israël staken en gevangen Israëliërs laat gaan. Hamas woordvoerder Mahmoud al-Zahar reageerde met te zeggen dat Gaza al lang in een Singapore zou zijn veranderd „als Hamas dat zou willen.” Zijn reactie hoeft niemand te verbazen; Hamas wil doorgaan met het conflict.

Hopelijk komt de haven voor Gaza er snel. Maar echte verbetering kan pas ontstaan als het regime van Hamas verdwijnt of verandert.