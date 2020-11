Kunsthandelaar verliest juridisch getrouwtrek over ZERO-kunstwerk

Een Duitse kunsthandelaar moet een aanbetaling terugbetalen aan een koper die twijfelde aan de echtheid van een kunstwerk. Het gaat om het werk ‘Sandbild auf Büttenpapier’ (Zandbeeld op geschept papier) van de ZERO-kunstenaar Günther Uecker. De kunstenaar verklaarde zelf voor de rechtbank dat het werk niet van hem is.

Uecker maakte deel uit van de in 1958 opgerichte kunstenaarsgroep ZERO, die de klok op „nul” wilde zetten voor de naoorlogse kunst. Hij staat bekend om zijn spijkerreliëfs en -objecten.

De vrouw spande de rechtszaak aan, omdat ze dacht dat het om een vervalst werk ging. De handelaar beweerde dat het kunstwerk uit 1986 echt was en veel meer waard dan de afgesproken verkoopprijs van 15.000 euro. Hij zei dat hij gehoopt had het voor maximaal 45.000 euro te verkopen, nadat hij het zelf voor 6000 had aangeschaft.

De 90-jarige kunstenaar Uecker getuigde zelf in de rechtbank dat hij het kunstwerk niet heeft gemaakt. „Dat is niet van mij,” zei Uecker nadat hij het werk had bestudeerd met een vergrootglas. „Dit is de eerste keer dat ik dit werk zie. De handtekening is ook niet van mij.”

De rechtbank vond dat de kunsthandelaar de echtheid van het werk had moeten onderzoeken, voordat hij het probeerde te verkopen. Omdat hij dit niet heeft gedaan, heeft de vrouw het recht om de koop ongedaan te maken en krijgt zij haar aanbetaling van 7500 euro terug. Het vonnis is nog niet juridisch bindend.