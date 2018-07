Kunstenaars willen weg uit Design Museum

Meer dan twintig kunstenaars, ontwerpers en ook activisten willen hun werk uit het Design Museum in Londen weg hebben, omdat dit vorige week onderdak heeft geboden aan een bijeenkomst van een Italiaans luchtvaartbedrijf dat banden zou hebben met de wapenindustrie.

Het gaat volgens The Guardian en The Art Newspaper met name om deelnemers aan de expositie Hope to Nope, over de rol van onder meer design bij grote politieke gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar.

Ze hebben een brief gestuurd, waarin ze zeggen het hogelijk hypocriet te vinden om aan de ene kant een dergelijk bedrijf over de vloer te halen en tegelijk werk van mensen te eren van wie je door dat werk kunt verwachten dat ze helemaal niets van moeten hebben van de wapenindustrie.

Ze willen dat hun bijdragen uiterlijk 1 augustus uit het museum zijn verdwenen „want ze hangen er nu zonder onze instemming”.

Volgens het museum was de bijeenkomst een privé-evenement en betekent het geboden onderdak in principe geen instemming met het luchtvaartbedrijf. Toch belooft het Designmuseum de klacht serieus te nemen.