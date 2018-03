Kudlow nieuwe economisch adviseur van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tv-commentator en economisch analist Larry Kudlow gekozen als de nieuwe economische topadviseur van het Witte Huis, meldden Amerikaanse media woensdag. Kudlow vervangt de onlangs opgestapte Gary Cohn.

CNBC zei dat de aankondiging van het besluit door Trump al op donderdag zou kunnen komen. Woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, vertelde verslaggevers dat Trump dinsdag met Kudlow (70) heeft gesproken, maar ze wilde niet bevestigen of hij hem de baan had aangeboden. Kudlow zelf liet weten dat Trump hem de baan had aangeboden en dat hij die heeft aangenomen.

De benoeming van Kudlow als directeur van de Nationale Economische Raad is geen grote verrassing. Trump zei dinsdag tegen verslaggevers dat Kudlow, een Republikein die in de jaren tachtig als economisch adviseur van voormalig president Ronald Reagan diende en ook op Wall Street werkte, een „grote kans” had om Cohn te vervangen.

Kudlow, die informeel adviseur was van de presidentiële campagne van Trump in 2016, had vorige week kritiek geuit op het besluit van de president om hoge heffingen voor de invoer van staal en aluminium in te voeren. Cohn verzette zich ook tegen de heffingen.

Maar Trump zei woensdag dat Kudlow „het erover eens is” de importheffingen te zien als een nuttig hulpmiddel om handelsovereenkomsten te heronderhandelen.