Kudde schapen doodgereden op Duits spoor

Twee treinen hebben in Duitsland een ontsnapte kudde schapen geraakt. Er kwamen meer dan zestig dieren om het leven, meldt de politie vrijdag.

De schapen konden donderdagavond de benen nemen doordat een storm een hek had beschadigd. Zij liepen vervolgens het spoor op in de buurt van Melkof (Mecklenburg-Voor-Pommeren). Daar schepte een passerende ICE een aantal van de dieren. Later kwamen andere schapen terecht onder een goederentrein.

Drie dieren overleefden het ongeval, maar raakten ernstig gewond. Een dierenarts liet de schapen inslapen. Door het voorval liepen tientallen treinen vertraging op.