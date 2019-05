„Kruisboogmysterie lijkt vooropgezet plan”

De twee vrouwen en een man die doorboord met pijlen in een pension in het Duitse Passau werden ontdekt, zijn gedood met doelgerichte schoten. Dat meldt Der Spiegel op basis van een eerste autopsierapport. De politie heeft in de kamer naast drie kruisbogen ook testamenten gevonden. Het lijkt daarom een vooropgezet plan.

Afgelopen weekend troffen medewerkers een 30-jarige vrouw in een plas bloed op de vloer van een driepersoonskamer. Op een bed ernaast lagen een andere dode vrouw (33) en een dode man (53) hand in hand. Allen waren gedood door kruisboogpijlen. Het tweetal in bed is dodelijk geraakt in het hart, de vrouw op de grond in de hals. De testamenten zijn van de man en vrouw in bed. Volgens de autopsie zijn er nog meer schoten afgevuurd op de twee in bed, maar pas na de pijl die hen doodde.

In de mysterieuze zaak werden maandag nog eens twee dode vrouwen gevonden in het appartement van de 30-jarige vrouw. Een van die slachtoffers zou de levenspartner zijn van de vrouw die in de pensionkamer op de grond lag. In het appartement werden geen kruisbogen of pijlen gevonden. De autoriteiten sluiten uit dat er nog personen van buitenaf bij betrokken zijn.