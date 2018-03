Kroonprins: ‘abaya’ niet verplicht voor vrouw

Saudische vrouwen hoeven geen lang gewaad (‘abaya’) te dragen, als ze zich maar „fatsoenlijk en respectvol” kleden. Dat zei de invloedrijke Saudische kroonprins Mohammad bin Salman in een interview met nieuwszender CBS.

Salman stelde dat in islamitische wetgeving niets is vastgelegd over het dragen van een zwarte abaya of zwarte hoofdbedekking. „Vrouwen kunnen zelf besluiten wat voor soort fatsoenlijke en respectvolle kleding ze willen dragen”, aldus de 32-jarige prins, die bekendstaat als een hervormer.

Ook een prominente geestelijke zei recentelijk al dat vrouwen de abaya in de kast mogen laten hangen. Het conservatief-islamitische koninkrijk zet meer stappen op het gebied van vrouwenrechten. Zo maakte koning Salman vorig jaar bekend dat vrouwen vanaf juni 2018 ook auto’s mogen besturen.