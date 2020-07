Kroongetuige in zaak Maltese journaliste in ziekenhuis

Een kroongetuige in de rechtszaak over de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het gaat om een taxichauffeur die dinsdag met steekwonden en een mes in zijn hand door de politie werd gevonden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een zelfmoordpoging.

Galizia was een onderzoeksjournalist op Malta en deed onderzoek naar corruptie in het land. Ze werd in oktober 2017 vermoord met een autobom. Politici en invloedrijke zakenmensen zijn als verdachten aangemerkt in het moordcomplot.

Kroongetuige Melvin Theuma werd in zijn woning door de autoriteiten bewaakt. Hij zou woensdag opnieuw een verklaring afleggen in de rechtszaal. Hij heeft eerder verklaard dat hij geld kreeg van de zakenman Yorgen Fenech om huurmoordenaars te betalen. Fenech wordt gezien als brein achter de moord.

De advocaat van Theuma had de politie gealarmeerd toen hij zijn cliënt niet kon bereiken.