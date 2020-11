Kroatische oorlogsmisdadiger Mercep overleden

Een berucht oorlogsmisdadiger in de Kroatische onafhankelijkheidsstrijd, Tomislav Mercep, is na een langdurige ziekte overleden. Als ambtenaar van het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken wordt hij verantwoordelijk geacht voor de dood van minstens 43 slachtoffers. Een rechtbank in de Kroatische hoofdstad Zagreb verklaarde hem in 2016 schuldig. Hij keurde het stilzwijgend goed dat een eenheid onder zijn gezag etnische Serviërs vermoordde, illegaal vasthield, onmenselijk behandelde en hun eigendommen plunderde.

Media spreken over enkele van de gruwelijkste misdaden tegen Servische burgers tijdens het conflict in de jaren negentig. Mercep werd eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in maart vervroegd vrijkwam uit de gevangenis, waar hij een gevangenisstraf van zeven jaar uitzat.

Onder de slachtoffers was een Servisch echtpaar uit Zagreb met een 12-jarige dochter, die eind 1991 in koelen bloede werden doodgeschoten. Behalve in de regio Zagreb werden ook in Oost-Kroatië misdaden gepleegd. Mercep zei tijdens zijn proces dat hij onschuldig was.

Het conflict van 1991-95 ontstond nadat Kroatië met zijn Servische minderheid zich onafhankelijk had verklaard van het door Servië gedomineerde Joegoslavië.