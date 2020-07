Kroatië kiest een nieuw parlement

In de schaduw van de corona-pandemie kiezen de Kroatische burgers zondag een nieuw parlement. 3,8 miljoen kiezers worden opgeroepen hun stem uit te brengen voor de verdeling van 140 zetels in de volksvertegenwoordiging.

Volgens recente peilingen ligt de sociaal-democratische oppositiepartij (SDP) net voor op de regerende conservatieve Kroatische Democratische Unie (HDZ). Geen van beide partijen zal waarschijnlijk een absolute meerderheid behalen. Daarom wordt een moeilijke regeringsvorming verwacht.

De conservatieve regering van premier Andrej Plenkovic heeft redenen voor zorgen. Na een succesvol begin in de strijd tegen het coronavirus, stijgt in de afgelopen weken het aantal besmettingen. Ook waren hoge ambtenaren van zijn partij HDZ betrokken bij een corruptieschandaal over misbruik van coronabonussen.

De stembureaus openen om 07.00 uur (plaatselijke tijd) en sluiten om 19.00 uur. Onmiddellijk nadat de stembureaus sluiten, worden de eerste prognoses verwacht.