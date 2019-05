„Kritische journalisten in Turkije opgepakt”

Drie regeringskritische journalisten zijn volgens lokale media in Turkije gearresteerd. Het gaat om de verslaggevers Canan Coskun en Zeynep Kuray en hun collega Irfan Tunccelik, meldde de krant Cumhuriyet zaterdag.

Coskun, een voormalige medewerkster van deze krant, werd na ongeveer dertien uur vrijgelaten, vertelde haar advocaat. De journaliste werd gearresteerd omdat zij een opgelegde boete niet had betaald, na berichtgeving over een corruptiezaak in 2015. Toen ze het bedrag, omgerekend bijna 1900 euro, heeft betaald, werd ze vrijgelaten.

Kuray en Tunccelik werden vrijdag in Istanbul gearresteerd nadat ze hadden bericht over een solidariteitsactie voor hongerstakende parlementariërs van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, aldus Cumhuriyet. Dat protest is gericht tegen de detentievoorwaarden van de leider van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, Abdullah Öcalan. Dit zit sinds 1999 op een gevangeniseiland in de Zee van Marmara, bijna volledig geïsoleerd een levenslange gevangenisstraf uit.