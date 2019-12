Kritisch kunstwerk Banksy duikt op in Bethlehem

In Bethlehem is een paar dagen voor Kerst een nieuw kunstwerk opgedoken van Banksy. Het gaat om een „aangepaste kerststal”, zoals de Britse kunstenaar het werk zelf omschrijft.

Op het eerste gezicht gaat het om een traditioneel kersttafereel: Maria, Jozef, het Christuskind in de kribbe, de os en de ezel. Maar de achtergrond bestaat uit een betonnen muur met een gapend gat in de vorm van een ster, alsof er een granaat is ingeslagen.

Het kunstwerk heet ”Scar of Bethlehem” (Litteken van Bethlehem). Dat is een woordspeling op ”Star of Bethlehem”, verwijzend naar de ster die de drie wijzen uit het oosten leidde naar de stal waar Jezus was geboren. Banksy heeft het werk geïnstalleerd in het zogenaamde Walled-Off Hotel, waarvan alle kamers uitkijken op de grensmuur die Israël om een deel van de Palestijnse gebieden heen heeft gebouwd. Het hotel, waarvan de naam een knipoog is naar de peperdure Waldorf Astoria-hotels, werd mede met geld van Banksy gefinancierd.

Belangstelling

De betonnen muur van het kunstwerk verwijst ook heel duidelijk naar de grensmuur. In de dagen voor Kerst staat die scheiding –zeker rond Bethlehem– weer extra in de belangstelling, omdat duizenden pelgrims naar het stadje op de Westelijke Jordaanoever reizen om daar de kerstdagen door te brengen.

Het is niet voor het eerst dat Banksy in zijn werk kritiek uit op de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Tijdens eerdere bezoeken maakte hij al een aantal muurschilderingen waarin hij bijvoorbeeld een Palestijns meisje afbeeldde dat een Israëlische soldaat fouilleert en een protesterende jongen die met bloemen gooit, in plaats van met stenen.

Wie Banksy is, is nog altijd een raadsel. Hij is er tot nu toe altijd in geslaagd anoniem te blijven. Geregeld duiken zijn kunstuitingen op plaatsen op waar iets aan de hand is. Onlangs schilderde de kunstenaar nog een werk op de garagedeur van een particuliere woning. Het huis trok vervolgens duizenden bezoekers die een blik op het werk kwamen werpen.