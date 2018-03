Kritiek vrijgelaten journalist Sik op Ankara

De vooraanstaande Turkse onderzoeksjournalist Ahmet Sik is met zware kritiek gekomen op Ankara, kort na zijn onverwachte vrijlating uit voorarrest. Sik sprak van een ‘maffiasultanaat’. Hij deed dat zaterdag in een videoboodschap die zijn krant Cumhuriyet verspreidde. De journalist zat meer dan vierhonderd dagen in voorarrest.

De rechter in Istanbul heeft vrijdag de vrijlating gelast van Sik en ook van Murat Sabuncu, hoofdredacteur van de oppositiekrant Cumhuriyet. Ze werden opgepakt na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De regering-Erdogan beschuldigde ook hen ervan banden te hebben met de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen, volgens de Turkse president het brein achter de coup. De twee mogen de gevangenis verlaten totdat er een uitspraak is in hun proces.

In de video zegt Sik onder meer: „Ik garandeer dat er een einde komt aan dit maffiasultanaat.” In totaal zijn achttien medewerkers van de krant destijds opgepakt.