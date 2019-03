Kritiek Trump op uitstel doodstraf Californië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek op de gouverneur van Californië omdat hij de doodstraf in de staat opschort. De Democraat Gavin Newsom van Californië liet woensdag weten een moratorium op executies op te leggen.

Door de maatregel wordt voor 737 gevangenen die in Californië in de dodencel zitten die straf voorlopig niet uitgevoerd, meldden bronnen rondom de gouverneur. Niemand van de gevangenen die in afwachting waren van de doodstraf wordt vrijgelaten.

Trump beschuldigde Newsom op Twitter ervan de wil van de kiezers aan zijn laars te lappen door de executies van 737 „koelbloedige” moordenaars te stoppen. „De vrienden en families van SLACHTOFFERS, die altijd vergeten worden, zijn niet enthousiast, en ik ben dat ook niet!”, voegde hij eraan toe.

Volgens de gouverneur is de doodstraf te duur en brengt die te veel lasten met zich mee. Daarnaast zijn er onevenredig veel minderheden en daders met een handicap die de doodstraf hebben gekregen.

In Californië bestaat sinds 2006 al een voorlopige stop op uitvoering van executies. Een federale rechter had geoordeeld dat executies met een dodelijke injectie ongrondwettelijk waren omdat ze een wrede en buitengewone vorm van straf zijn.