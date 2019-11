Kritiek op Tories om ‘nepfeitencheckers’

De partij van de Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur omdat ze mensen op het verkeerde been heeft gezet op Twitter. De Conservatieven doopten een officiële account om tot ‘FactcheckUK’. Daarmee wekten ze tijdens een belangrijk debat de indruk dat onafhankelijke feitencheckers daar berichten verstuurden.

De twitteraccount van het mediateam van de Conservatieven heet doorgaans ‘CCHQ Press’ en heeft zo’n 76.000 volgers. Tijdens het televisiedebat tussen premier Johnson en zijn linkse aartsrivaal Jeremy Corbyn veranderde echter niet alleen de naam maar ook het logo. Daardoor leek de account volgens Britse media verdacht veel op die van neutrale factcheckdiensten.

Twitter neemt de zaak hoog op en zegt in te zullen grijpen als weer zo’n stunt wordt uitgehaald. „Verdere pogingen om mensen te misleiden door geverifieerde profielinformatie te bewerken, op een manier die is gezien tijdens het verkiezingsdebat in het Verenigd Koninkrijk, zal leiden tot een doortastend corrigerend optreden”, laat de berichtendienst weten aan de BBC.

De Conservatieve partijvoorzitter James Cleverly verdedigde het besluit. „We hebben heel duidelijk gemaakt dat het een website is van de Conservatieve Partij”, reageerde hij. De omschrijving van de account luidde tijdens het debat „het factchecken van Labour door CCHQ”.

Ook factcheckdienst Full Fact en oppositiepartijen hebben kritiek geuit. Anti-brexitpartij Liberal Democrats sprak volgens de BBC over een truc „die rechtstreeks is overgenomen uit het draaiboek van Donald Trump of Poetin”. De Labourpartij van Corbyn noemde het een „lachwekkende poging kijkers van het debat bij ITV te misleiden”.