Kritiek op pro-abortusagenda top Nairobi

Een internationale top over bevolking en ontwikkeling in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zorgt voor beroering bij lokale kerken en prolifegroepen. Ze verwijten de organisatoren er een dwingende pro-abortusagenda op na te houden.

Het is 25 jaar geleden dat in Caïro, Egypte, een eerste conferentie plaatsvond over de relatie tussen bevolkingsgroei en ontwikkeling. Thema’s waren onder meer immigratie, gezinsplanning, toegang tot anticonceptie en de positie van de vrouw. Een deel van de gedelegeerden verdedigde tijdens die top de opvatting dat toegang tot veilige abortus onder de zogenoemde ”reproductieve gezondheid” hoort, maar daarover bestond geen consensus. De slottekst van ‘Caïro’ sprak wel van het belang om abortus te voorkomen.

De thematiek rond abortus is een kwart eeuw later volop terug tijdens een top in Nairobi, die van dinsdag tot en met donderdag wordt gehouden. Conceptverklaringen sturen erop aan abortus te bestempelen als recht. Critici verwijten de organisatoren dat ze er nu echter alles aan hebben gedaan tegenstemmen zoveel mogelijk weg te houden van de top. Christelijke- en prolifeorganisaties zou de toegang zijn ontzegd. Kritiek vooraf op de agenda, vanuit onder meer de Amerikaanse regering, werd bovendien terzijde geschoven.

Moeder eist veilige abortussen van Kenia

Het Amerikaanse Republikeinse Congreslid Chris Smith noemde de top maandag in de Wall Street Journal „een vergadering van gelijkgezinde individuen en organisaties (...) die een pro-abortusagenda promoten.” Naar de overtuiging van Smith, die de top van 1994 in Caïro bijwoonde, misbruiken ze de „naam en reputatie” van die bijeenkomst voor een andere agenda.

Het Vaticaan kondigde vorige week aan vanwege deze agenda de top niet te willen bijwonen. De Kerk van Rome hekelt onder meer het feit dat de door Denemarken en Kenia georganiseerde top buiten het kader van de Verenigde Naties plaatsvindt. Daardoor zou een transparant overleg tussen naties gegarandeerd zijn. Naast de promotie van abortus keert het Vaticaan zich tegen een plan voor uniforme seksuele voorlichting op scholen.

Lokale Keniaanse kerken lieten zich al even kritisch uit. De rooms-katholieke bisschop Alfred Rotich vroeg zich af waarom de Keniaanse president zijn land „openstelde als een markt waarop de pro-choice-agenda kan worden verkocht. (...) Zijn we ons bewust van de vijand die voortdurend onze traditie en cultuur om het leven te beschermen aanvalt?”

Kerken en christelijke organisaties in Kenia, waaronder de Evangelische Alliantie en de Nationale Raad van Kerken hielden dinsdag een tegenconferentie. „Veel Kenianen beseffen niet wat er aan de hand is”, stelt Henk-Jan van Schothorst van het Transatlantic Christian Council die deze bijeenkomst bijwoonde. „Maar het protest groeit.” Ook Van Schothorst was niet welkom op de officiële top.