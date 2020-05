Kritiek op premier Roemenië om borrel tijdens coronacrisis

De Roemeense premier Ludovic Orban krijgt felle kritiek vanwege een feestelijke bijeenkomst met kabinetsleden. Op sociale media circuleert een foto waarop te zien is dat wordt gedronken en gerookt in zijn kantoor. Critici verwijten hem de regels te overtreden die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen.

Op de foto is te zien dat Orban en zijn ministers geen mondbescherming dragen en vlak naast elkaar zitten. Op een tafel staan flessen drank en liggen mondkapjes. Minister van Buitenlandse Zaken Bogdan Aurescu heeft een sigaar in zijn hand.

Orban (57) zegt dat de foto eerder deze maand is genomen op zijn verjaardag. „Een aantal collega’s kwam langs om me te verrassen. Ik gaf ze iets te eten en een glas wijn of whisky”, zei de politicus volgens persbureau Mediafax. „We droegen geen mondkapjes omdat we net hadden gegeten.”

De oppositie spreekt schande over het verrassingsfeestje. „Dit gebeurt er in het kantoor van de premier. Dit is wat de liberalen doen terwijl ze aan de macht zijn. Jullie moeten je schamen”, schreef een senator van de sociaaldemocratische oppositiepartij PSD op Facebook.

In Roemenië zijn tot dusver ruim 19.000 coronabesmettingen vastgesteld en 1253 patiënten overleden. De autoriteiten hebben het dragen van mondkapjes verplicht gesteld in het openbaar vervoer en in afgesloten ruimten in openbare gebouwen.

Oud-premier Dacian Cioloș roept Orban op zijn excuses aan te bieden. „We zitten midden in een openbare gezondheidscrisis. Iedere fout ondermijnt het vertrouwen in de autoriteiten op het moment waarop dat het hardste nodig is”, stelde hij op Facebook.

Orban ging ook in de fout door binnen te roken. Dat mag sinds 2016 niet meer in zijn land. De premier zegt een „menselijke fout” gemaakt te hebben en wil de boete betalen.