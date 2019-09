Kritiek op Pence na overnachten in Trump-hotel

De Amerikaanse vice-president Mike Pence ligt onder vuur omdat hij tijdens een bezoek aan Ierland in een Trump-hotel verbleef, 300 kilometer van de plek waar hij moest zijn voor vergaderingen. Dinsdag uitten de Democraten kritiek op Pence.

Hij vloog dinsdag naar de Ierse hoofdstad Dublin voor ontmoetingen nadat hij overnachtte in de Trump International Golf Club in Doonbeg, aan de Ierse westkust. De stafchef van Pence, Marc Short, zei dinsdag dat Pence niet van Trump in het hotel moest slapen, maar dat het alleen ging om een suggestie van de president.

Het verblijf van Pence wordt betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. De vice-president betaalde wel zelf het verblijf voor zijn zus en moeder. De overgrootmoeder van Pence komt uit Doonbeg.

Donald Trump heeft sinds zijn aanstelling in januari 2017 als president zijn hotels, golfbanen en andere ondernemingen behouden. Wel gaf hij de zeggenschap over aan zijn zoons.