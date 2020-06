Kritiek op justitieminister Barr na ontslag aanklager New York

De voorzitter van de gerechtelijke commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Jerrold Nadler, heeft flinke kritiek geuit op minister van Justitie William Barr. Nadler vindt dat Barr het verdient om afgezet te worden, nadat de minister aanklager Geoffrey Berman uit New York zaterdag ontsloeg.

Democraat Nadler zei dat er geen afzettingsprocedure wordt gestart, omdat dat „tijdsverspilling is”. De Republikeinen in de Senaat zouden de afzetting direct tegenhouden, aldus het Congreslid. Eerder dit jaar probeerden de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, onder leiding van onder meer Nadler, om Trump af te zetten. Dat liep spaak in de Senaat, waar alle Republikeinse senatoren met de partij meestemden.

Berman werd zaterdag ontslagen, nadat hij vrijdag weigerde op te stappen. De aanklager deed onder meer onderzoek naar Rudy Giuliani, een belangrijke bondgenoot van president Donald Trump. Dat zou de reden van zijn ontslag zijn geweest.

Barr had Berman vrijdag tijdens een bespreking gevraagd op te stappen. Toen de aanklager dat weigerde, besloot de minister hem zaterdag te ontslaan.