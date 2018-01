Kritiek op H&M na foto van jongen in apentrui

Kledingketen Hennes & Mauritz is onder vuur komen te liggen om een modefoto op de website van een zwart jongetje in een trui waarop de tekst: coolest monkey in the jungle. Het bedrijf heeft volgens Britse media excuses aangeboden en de foto verwijderd.

Twitter-gebruikers wezen op de foto, waarop de commentaren losbarstten. De meesten noemden de foto ongepast, beledigend of racistisch. Ook werd opgeroepen tot een boycot.

The Independent herinnert aan een eerdere sweater van H&M, waarop een tekst over een dogfight (hondengevecht) stond. Dierenrechtenorganisatie PETA had daarover geklaagd en de trui werd uit de winkels gehaald.