Kritiek op Brazilië neemt toe vanwege branden in Amazone

De Braziliaanse president Bolsonaro komt onder steeds grotere druk om de branden in de Amazone te bestrijden. Op sociale media wordt veel geschreven onder trefwoorden als #PrayForTheAmazon. Toch laat Bolsonaro zich niet zomaar overtuigen.

De milieuminister van Brazilië, Ricardo Salles, werd uitgejoeld op een bijeenkomst over klimaatverandering. In het publiek hielden activisten bordjes in de lucht, met de tekst ”De Amazone brandt.” In kringen van klimaat- en milieuactivisten staat het beleid van de regering-Bolsonaro er heel slecht op.

President Jair Bolsonaro zei donderdag in een op Facebook live uitgezonden speech dat de regering geen geld en middelen heeft om de natuurbranden te bestrijden. „Iedereen geeft ons de schuld van de branden. Maar het Amazonegebied is groter dan Europa. Hoe moeten we dat gaan blussen?”

Hij zei dat het geldtekort mede is veroorzaakt door Duitsland en Noorwegen, omdat die landen uit protest tegen Bolsonaro’s klimaatbeleid zijn opgehouden te doneren aan het fonds ter bescherming van de Amazone.

Soja

Het aantal bosbranden is bijna twee keer zo hoog als vorig jaar: in totaal 75.000, waarvan bijna 40.000 in de Amazone. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een stijging van 84 procent. De regering onderzoekt de oorzaak van de branden.

Het bosbrandenseizoen is gaande in Brazilië. Maar veel branden zouden zijn aangestoken door boeren om het land te kunnen gebruiken voor vee- en sojateelt. Bolsonaro heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen. De ontbossing van de Amazone neemt daardoor verder toe.

Bolsonaro beschuldigde eerder niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) ervan de bosbranden te hebben gesticht. Dat zouden ze volgens de president hebben gedaan nadat de Braziliaanse regering de financiële steun aan de ngo’s had ingetrokken. Donderdag kwam hij daarop terug. „Ik heb dat nooit zo stellig gezegd. Ik heb alleen mijn argwaan hardop uitgesproken.”

Longen

Het Amazonegebied wordt ook wel de ”longen van de aarde” genoemd. De belangrijke opslagplaats van CO2 vertraagt de klimaatopwarming.

Ook het hoofd van de Verenigde Naties heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de natuurbranden in het Amazonegebied. „Tijdens de wereldwijde klimaatcrisis kunnen we ons niet nog meer schade permitteren aan een belangrijke bron van zuurstof en biodiversiteit”, zei secretaris-generaal António Guterres op Twitter. Volgens Guterres moet „de Amazone beschermd worden”.

De Franse president Emmanuel Macron sprak op Twitter over een „internationale crisis”. Hij wil dat de G7 zich daar komend weekend over buigt. „Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazoneregenwoud, de long van onze planeet die 20 procent van onze zuurstof produceert, brandt.”

Koloniaal

Bolsonaro antwoordde dat zijn regering openstaat voor dialoog. Maar hij vindt ook dat andere landen zich niet te veel ermee moeten bemoeien. Vooral de suggestie van Macron om de branden te bespreken binnen de G7 valt bij de Braziliaanse president verkeerd. Brazilië neemt daar namelijk niet aan deel. Volgens Bolsonaro kan dat een „misplaatste kolonialistische denkwijze” oproepen.

