Kritiek op Boris Johnson in eigen partij

Conservatieve rebellen overwegen om volgende week pogingen van de Britse oppositieleider Corbyn te steunen om premier Johnson te dwingen een andere brexitkoers te kiezen.

Dat schrijft de Financial Times vrijdag. De krant citeert de partijgenoot van de premier, oud-minister van Justitie David Gauke, die zegt dat volgende week de „enige mogelijkheid” is om een brexit zonder afspraken te voorkomen. Ook oud-minister van Defensie Guto Bebb pleit bij collega’s om in actie te komen „tegen de partijleider.”

Dat wil echter niet zeggen dat er een meerderheid tegen Johnsons plannen is. Binnen de oppositiepartij Labour zijn er immers ook parlementsleden die de brexitkoers van Johnson steunen, omdat ze zijn gekozen in een district dat in het referendum in 2016 stemde voor vertrek uit de EU. „Het zal erom spannen”, voorspelt Gauke daarom in de krant.

Het besluit dat premier Johnson woensdag nam om het parlement in september en oktober twee keer zo lang verlof te geven als voorzien, maakt snel handelen voor de parlementsleden noodzakelijk. Volgende week dinsdag komt het Lagerhuis voor het eerst bijeen na de zomervakantie.

Aanvankelijk was Labourleider Jeremy Corbyn van plan om een motie van wantrouwen tegen premier Johnson in te dienen. Donderdag zei hij tegen Sky News dat hij „dinsdag probeert hem politiek te stoppen.” Hij zal proberen steun te krijgen voor een motie die spreekt over een nieuw uitstel van brexit.

Donderdag kondigde de leider van Schotse Conservatieven, Ruth Davidson, haar vertrek aan. Eén van de redenen die ze noemde was een verschil van inzicht over brexit. Ze blijft lid van het Schotse parlement.

In het Hogerhuis legde de Conservatieve fractieleider Lord George Young het stokje neer uit onvrede over het besluit van de opschorting van het parlement.