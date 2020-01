Krijgsheer Haftar claimt verovering Libische kustplaats Sirte

In de strijd om de controle over het door burgeroorlog verscheurde Libië, claimen de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar de verovering van de kuststad Sirte.

Haftars zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) kondigde maandag aan dat het „de stad van gewapende milities wilde zuiveren”. De LNA zei dat het ook de luchtmachtbasis in het zuiden van de stad had ingenomen. Ze riep bewoners op om uit de buurt te blijven van de milities en de gevechten.

Sirte ligt aan de Middellandse Zee, ongeveer halverwege Tripoli in het westen en Benghazi in het oosten. De stad wordt bestuurd door milities die aan de kant staan van de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. De regering-Sarraj had de stad in 2016 heroverd op de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) na maandenlange gevechten.

Het conflict in Libië spitst zich momenteel verder toe. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei zondag dat hij eigen troepen naar Libië had gestuurd. Turkije en Qatar ondersteunen de door de Verenigde Naties erkende regering van Al-Sarraj. Haftar daarentegen kan rekenen op de steun van Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.