Kremlincriticus Navalni heft zijn anticorruptiestichting op

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni gaat zijn anticorruptiestichting FBK opheffen nadat de rechtbank hoge boetes had opgelegd wegens een van zijn onderzoeken. Navalni zal wel proberen verder te gaan met de stichting onder een andere naam.

De stichting deed onderzoek naar corruptie en schuwde ook beschuldigingen aan het adres van prominenten niet. Mensen die waren beschuldigd stapten soms met succes naar de rechter. Navalni zei dat de meest recente boetes zo’n 88 miljoen roebel (1,79 miljoen euro) bedragen. En die waren het laatste zetje.

Navalni: „Wat moet ik doen...? Alles wat we hadden was al in beslag genomen bij eerdere politie-invallen. Nu gaan ze de organisatie zelf weghalen.”

Hij zei dat de groep geen andere keuze had dan te sluiten en opnieuw te starten onder een andere naam. Hij riep zijn aanhangers op om zich opnieuw in te schrijven. Maandelijks schenken die ongeveer 6 miljoen roebel (73.500 euro) aan zijn organisatie.

De autoriteiten hebben de kantoren van de stichting regelmatig doorzocht, de bankrekeningen bevroren, en medewerkers en vrijwilligers routinematig vastgehouden voor deelname aan protestbijeenkomsten.

Navalni werd uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen in 2018. In de zomer vorig jaar werd hij gevangengezet na een oproep tot massale oppositieprotesten in Moskou, die tienduizenden mensen op de been bracht.