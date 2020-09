Kremlin wil eind aan strijd in Nagorno-Karabach

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Rusland wil dat gevechten tussen de etnische Armeense en Azerbeidzjaanse krachten in de regio Nagorno-Karabach stoppen. Ook waarschuwde hij ervoor dat gesprekken over het verlenen van militaire steun aan één van beide kanten olie op het vuur is.

Hij voegde eraan toe dat Moskou constant in contact is met de autoriteiten van Turkije, Armenië en Azerbeidzjan over het conflict.

Rusland spoorde dinsdag zijn bondgenoot Turkije aan om te werken aan het beëindigen van de dodelijke botsingen in de separatistische regio, aangezien Ankara Azerbeidzjan sterk heeft gesteund.

„We roepen alle partijen op, vooral partnerlanden zoals Turkije, om alles te doen wat ze kunnen voor een staakt-het-vuren en terug te keren naar een vreedzame regeling van dit conflict met behulp van politieke en diplomatieke middelen”, zei Peskov

De Kremlinwoordvoerder riep Armenië en Azerbeidzjan maandag ook al op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, maar een einde lijkt vooralsnog niet in zicht.