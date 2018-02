Kremlin wil burgers weg uit Ghouta

Rusland wil dat belegerde burgers uit de Syrische streek Ghouta op afgesproken tijden via een afgesproken route kunnen vertrekken. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft gezegd dat vanaf 27 februari er van 09.00 uur tot 14.00 uur een „humanitaire gevechtspauze” zal zijn, aldus het Russische persbureau Interfax.

Volgens Sjojgoe moeten de gevechtspauze en de evacuatie van burgers in opdracht van president Vladimir Poetin voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers in de strijd vallen. Sinds het voorjaar van 2013 worden in Oost-Ghouta, een dichtbevolkte streek ten oosten van Damascus, strijders en burgers belegerd. De prioriteit zou volgens Russische zegslieden uitgaan naar de evacuatie van gewonden en zieken. De Syrische regering en de plaatselijke organisatie van het Rode Kruis werken mee. De Russische regering heeft de strijders opgeroepen routes voor de evacuatie te ontdoen van landmijnen.

Het is niet bekend of de strijdgroepen, die vooral uit soennitische extremisten bestaan, burgers wel laten gaan. Moskou en Damascus hebben erop gewezen dat de strijders burgers als menselijk schild gebruiken en beelden van gewonde burgers verspreiden om internationaal sympathie te werven. Ook zijn veel mensen door de strijders gegijzeld. Honderden mensen zijn ondertussen al gedood sinds de start van het jongste legeroffensief tegen Ghouta, dat ruim een week geleden met onder meer luchtaanvallen is begonnen.

Oost-Ghouta was ooit het oostelijk deel van een vruchtbaar landbouwgebied dat het nabijgelegen Damascus ‘voedde’. Sinds de jaren tachtig is deze groene zone meer en meer bezaaid met woonwijken of voorsteden. De strijdgroepen hebben nog een grofweg rond gebied in handen dat een doorsnede van circa 9 kilometer heeft. Volgens sommige schattingen zijn er nog 400.000 mensen.

In 2016 zijn na onderhandelingen belegerde strijders die het oosten van Aleppo in hun greep hielden onder toezicht van onder meer Russen geëvacueerd. Daarmee eindigde de bloedige strijd om het oosten van Aleppo, de tweede stad van Syrië.