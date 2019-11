Kremlin wijst Estlandse claims op land af

Het Kremlin heeft claims van onder anderen de parlementsvoorzitter van Estland op Russisch grondgebied boos afgewezen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemde ze woensdag volstrekt onaanvaardbaar. De parlementsvoorzitter vindt dat Rusland grondgebied moet afstaan, dat volgens een vredesverdrag uit 1920 zou toebehoren aan Estland, berichtte het Russische persbureau Tass.

Ook de ministers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken van Estland hebben het Vredesverdrag van Tartu weer onder de aandacht gebracht. Volgens buitenlandminister Reinsalu kan het nog steeds niet worden geratificeerd door grensgeschillen. Zijn binnenlandcollega Helme zegt dat Rusland nog steeds niet 5,2 procent van het Estlandse grondgebied heeft teruggegeven.

Het grensconflict tussen NAVO-lidstaat Estland en de Russische Federatie stamt uit de ondergang van het tsarenrijk Rusland. Estland verklaarde zich in 1918 onafhankelijk en er ontstond een oorlog met de bolsjewieken die de macht hadden gegrepen in Rusland. De strijd werd in 1920 in Tartu (Estland) bijgelegd, waarbij enkele stukjes Rusland bij het nieuwe onafhankelijke Estland kwamen. Toen Estland in 1940 gedwongen werd tot de Sovjet-Unie toe treden, kwamen deze stukjes weer onder Rusland te vallen. Estse politici willen die kennelijk terug hebben.