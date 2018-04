Kremlin: We doen niet aan Twitterdiplomatie

Het Kremlin heeft benadrukt dat het niet doet aan „Twitterdiplomatie”. De kennelijke aanleiding was een serie tweets van de Amerikaanse president Donald Trump, die de Russen via de berichtendienst waarschuwde dat ze rekening moeten houden met een Amerikaanse raketaanval op doelen in Syrië.

„We nemen geen deel aan Twitterdiplomatie. We steunen een serieuze aanpak”, reageerde de woordvoerder van het Kremlin. Hij zei volgens persbureau TASS dat beschuldigingen over het gebruik van chemische wapens in de stad Douma „vergezocht” zijn en niet kunnen worden gebruikt om een militaire reactie te rechtvaardigen.

Trump noemde de Syrische leider Bashar al-Assad op Twitter een „beest” dat zijn volk met gas ombrengt „en ervan geniet”. „De Russen zeggen alle raketten te zullen neerhalen die worden afgevuurd op Syrië. Maak je klaar Rusland, want ze zullen komen”, twitterde de president.

Zijn minister Jim Mattis (Defensie) sloeg later een voorzichtiger toon aan. Hij zei dat de inlichtingen over de gebeurtenissen in Douma nog worden geanalyseerd.