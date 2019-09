Kremlin waarschuwt Witte Huis om publicatie

Het Kremlin hoopt dat Washington geen vertrouwelijke telefoongesprekken tussen Vladimir Poetin en Donald Trump vrijgeeft. Daarmee reageert Rusland op de publicatie van een transcriptie van een gesprek tussen de Amerikaanse president en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski.

Het telefoongesprek, dat woensdag door het Witte Huis zelf naar buiten is gebracht, leidt tot ophef in de Verenigde Staten omdat Trump Oekraïne heeft gevraagd een corruptieonderzoek in te stellen naar zijn politieke tegenstander Joe Biden.

Een woordvoerder van het Kremlin keurde de publicatie van het telefoongesprek vrijdag af. „Het is geen normale diplomatieke actie om vertrouwelijke details van dit soort gesprekken vrij te geven.” Daarnaast zegt Rusland niet te hopen dat de verslechterde banden met Washington leiden tot zo’n zelfde situatie.

Biden wil voor de Democraten volgend jaar president van de VS worden. Trump verdenkt Biden en zijn zoon Hunter ervan corrupt te zijn. Hunter zou een duurbetaalde baan hebben gehad bij een Oekraïens gasconcern. De Democraten onderzoeken vanwege het telefoongesprek de mogelijkheid van een afzettingsprocedure voor Trump.