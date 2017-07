Kremlin waarschuwt VS voor wapendeal Oekraïne

Rusland heeft de Verenigde Staten gemaand geen wapens aan Oekraïne te leveren. Zo’n overeenkomst zou de vredesbesprekingen over dat land dwarsbomen en de spanningen doen oplaaien, zo liet het Kremlin weten.

Het Kremlin reageerde hiermee dinsdag op uitlatingen in een interview door Kurt Volker, de Amerikaanse speciale afgezant voor Oekraïne. Die gaf in een gesprek met de Britse omroep BBC te kennen dat de Verenigde Staten intensief bekijken of ze wapens kunnen leveren aan degenen die strijden tegen de door Rusland gesteunde rebellen in het oosten van Oekraïne.

Rusland noemt de situatie in Oost-Oekraïne gecompliceerd. Elke actie van de VS zou de kans op een oplossing van het probleem alleen maar verkleinen.