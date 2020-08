Kremlin waarschuwt EU zich niet te mengen in Wit Rusland

Het Kremlin heeft de Europese Unie en de Verenigde Staten gewaarschuwd zich niet met allerlei sancties te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Ruslands bondgenoot Wit-Rusland. Dit liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou weten. De verklaring werd naar buiten gebracht, nadat minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) een gesprek had gehad in Moskou met de Amerikaanse topdiplomaat Stephen Biegun.

Biegun maakt een reis langs Litouwen, Rusland en Oekraïne. Hij geldt als de nummer twee van het buitenlandministerie van de Amerikaanse minister Mike Pompeo die momenteel het Midden-Oosten en Soedan bezoekt.