Kremlin voorziet nog dit jaar Oekraïne-top

Een internationale top over het oplossen van de Oekraïne-crisis zal waarschijnlijk nog dit jaar plaatsvinden. Dat zei Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov maandag tegen verslaggevers in Moskou.

Een doorbraak in gesprekken tussen Moskou en Kiev op 1 oktober leek de weg te openen voor de leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk om de eerste top over het conflict in drie jaar tijd te houden.

„Ik denk dat de top zal plaatsvinden”, zei Oesjakov. Hij voegde eraan toe dat de Russische president Vladimir Poetin en de Duitse bondskanselier Angela Merkel later op maandag de kwestie-Oekraïne, Syrië en Libië over de telefoon zouden bespreken.

De regeringsleiders van Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland hebben elkaar over Oekraïne voor het laatst ontmoet in het zogenoemde Normandië-overleg in oktober 2016. De groep ontleent zijn naam aan een bijeenkomst van de leiders van de landen in Normandië, in West-Frankrijk, in 2014.

Oekraïne is sinds 2014 in een gewapend conflict verwikkeld met pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Bij die oorlog kwamen tot nu zo’n 13.000 mensen om het leven.

Het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten zijn afgelopen weekend begonnen hun troepen terug te trekken uit de omstreden gebieden. De fase van ontspanning en terugtrekking geldt als belangrijke stap op weg naar een topontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.