Kremlin verzwijgt Russische doden in Syrië

Er lijken veel meer Russen te zijn omgekomen bij een Amerikaanse aanval op pro-Assadmilities dan Rusland wil toegeven. Steeds meer familieleden eisen duidelijkheid van het Kremlin.

Bij de Amerikaanse aanval van 7 februari op pro-Assadtroepen in Syrië lijken veel meer Russen te zijn omgekomen dan Moskou wil toegeven. Steeds meer nabestaanden en familieleden van gedode en gewonde Russische strijders eisen duidelijkheid van het Kremlin, meldden verschillende media, waaronder CNN en de Russische nieuwssite RBC.ru.

De Amerikanen bestookten bij de bewuste actie een pro-Syrische troepenmacht van ongeveer 500 man vanuit de lucht en met artillerie. De Assadgetrouwe eenheden voerden op hun beurt een aanval uit op door de VS gesteunde Syrische troepen van de militie SDF bij een olie- en gasveld in de buurt van de stad Deir al-Zor. Bij de Amerikaanse tegenactie kwamen zeker 100 en mogelijk 200 aanvallers om het leven, meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Al snel na de actie kwamen er berichten dat onder de gesneuvelden ook tientallen Russische huurlingen zouden zijn, naast enkele tientallen leden van een Syrische christelijke pro-Assadmilitie. De huurlingen moesten samen met de militie een olieveld innemen dat ten oosten van de Eufraat ligt – en daarmee ten oosten van de tijdelijke demarcatielijn tussen de door de VS gesteunde rebellen en de door Rusland gesteunde pro-Assadmilities. De VS vielen de militie en de huurlingen urenlang aan met aanvalsvliegtuigen, helikopters en artillerie.

De Russische buitenlandwoordvoerder Maria Zakharova haalde hard uit naar de „onzinverhalen dat er honderden Russen zouden zijn gedood in Syrië.” De berichten daarover in westerse media „zijn een klassiek voorbeeld van desinformatie”, zo citeerde het Russische staatspersbureau Tass haar.

Zakharova sprak later wel van „vijf mensen, die Russische staatsburgers zouden zijn en mogelijk zijn gedood.” Het zou gaan om leden van de „private militaire organisatie” Wagner, een groep die volgens The Guardian en CNN via zakenrelaties dicht bij het Kremlin staat.

Overlevenden die in een ziekenhuis in Moskou worden verpleegd, beschreven het incident tegenover CNN echter als „een slachting.” The Guardian citeerde een Russische nationalist, Mikhail Polynkov, die op zijn blog verhaalt over een bezoek aan overlevenden in een Russisch ziekenhuis. „Mijn bronnen vertelden me dat er van één eenheid alleen al 200 man zijn omgekomen”, aldus Polynkov.

De wrevel onder de nationalisten is dat de gesneuvelde huurlingen geen erkenning van het Kremlin krijgen. „Ze hebben hen als varkens in de slag gegooid”, zei Yelena Matvejeva tegen de Russischtalige zender RFE/RL. Haar man Stanislav is waarschijnlijk ook bij de confrontatie omgekomen. Yelena wil dat de Russische overheid helpt zijn lichaam en van andere gesneuvelden naar Rusland te repatriëren, „zodat de weduwen en kinderen trots op hen kunnen zijn.”

Ook de VS zijn terughoudend met het erkennen van grote aantallen Russische slachtoffers. De afspraak is dat de Russen de Amerikanen elkaar tijdens de strijd informeren over hun posities. „We houden elkaar op de hoogte”, zei de Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis. Hij maakte duidelijk dat de Amerikanen pas het vuur openden toen ze van de Russen hadden gehoord dat er geen Russische troepen betrokken waren.

De aarzeling aan beide zijden om openlijk te spreken over het aantal Russische slachtoffers is wel verklaarbaar. „Dit zou, als het bevestigd wordt, het bloedigste treffen zijn tussen de VS en Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog”, constateert CNN.