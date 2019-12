Kremlin: twijfel over betere banden met Londen

Het Kremlin betwijfelt of de Conservatieve overwinning bij de Britse verkiezingen de betrekkingen tussen beide landen zal verbeteren.

„Wij hopen en streven altijd naar verbetering van de betrekkingen met landen die hetzelfde met Rusland nastreven. Maar ik weet niet in hoeverre zulke hoop gepast is in het geval van de conservatieven,” zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov tegen journalisten in een eerste reactie op de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson.

De relatie tussen de twee landen is gespannen sinds de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 op Britse bodem. De aanslag gebeurde met het vroeger in de Sovjet-Unie ontwikkelde gifgas novitsjok. Rusland wijst elke verantwoordelijkheid voor het incident af.