Kremlin: situatie rond Amerikaanse verkiezingen slecht voor wereld

Het gebrek aan duidelijkheid bij de Amerikaanse verkiezingen kan negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie en voor de wereld in het algemeen. Dat zegt de Russische regering donderdag.

Twee dagen na de verkiezingen is er nog geen winnaar aan te wijzen in de Verenigde Staten. De Republikein Donald Trump en de Democraat Joe Biden maken allebei nog een kans en in een aantal belangrijke staten ligt het aantal stemmen niet ver uiteen.

Het Kremlin wil nog niet reageren op een mogelijke uitslag. „Daar is het te vroeg voor, we kunnen er nog niets over zeggen.”