Kremlin reageert niet op Skripal-geruchten

Het Kremlin wil niet langer reageren op „discussies in de media” over de identiteit van twee verdachten in de zaak Skripal, de oud-spion die een moordpoging overleefde in Salisbury.

De verdachten verklaarden zelf zakenlieden te zijn die niets te maken hebben met de zaak, maar werken volgens onderzoeksnetwerk Bellingcat eigenlijk voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Het Kremlin laat nu weten niet meer met journalisten te willen praten over geruchten rond de identiteit van een van de mannen, die de naam Roeslan Bosjirov gebruikte. „De BBC kan niets bevestigen. De BBC kan alleen met aannames komen”, zei een regeringswoordvoerder volgens persbureau TASS. „Aangezien de hele discussie is gevoerd op het niveau van de media, willen wij daar als Kremlin niet meer aan deelnemen.”

De aanval op Skripal met zenuwgas heeft de relatie tussen Moskou en Londen flink onder druk gezet. De Britse autoriteiten denken dat Moskou achter het incident zit en hebben foto’s gepubliceerd van twee verdachten in de zaak. Dat duo verscheen later op de Russische televisie. De mannen vertelden als toeristen een bezoek te hebben gebracht aan Salisbury, waar Skripal is vergiftigd.