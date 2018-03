Kremlin: Reactie op uitwijzingen komt nog

Rusland komt nog met tegenmaatregelen na de uitwijzing van diplomaten door meerdere landen, maar doet dat op een gepast moment. Dat zei de woordvoerder van het Kremlin, die niet in detail trad over de aard van de Russische reactie. Hij zei wel dat de maatregelen zullen aansluiten bij de Russische nationale belangen.

Regeringen in heel Europa, de Verenigde Staten en andere landen hebben de afgelopen dagen aangekondigd Russische diplomaten uit te wijzen als vergelding voor de aanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. De Kremlin-woordvoerder riep de betreffende landen op met een kritische blik te kijken naar de Britse informatie die de Russische betrokkenheid moet bewijzen.

Moskou wil ook dat de Britten aantonen dat ze zelf niets met de zenuwgasaanval te maken hebben. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei te vermoeden dat de Britse inlichtingendiensten mogelijk betrokken zijn bij het incident in Salisbury. Als Londen niet met bewijs komt, „zullen we in overweging nemen dat we te maken hebben met een aanslag op de levens van onze burgers vanwege een enorme politieke provocatie”, aldus het departement.