Kremlin: Poetin en Johnson klaar voor nieuwe dialoog

Rusland en het Verenigd Koninkrijk gaan de diplomatieke dialoog hervatten. Dat deelde het Kremlin mee naar aanleiding van een telefoongesprek tussen president Vladimir Poetin en premier Boris Johnson. Twee jaar geleden bereikten Russisch-Britse betrekkingen een dieptepunt nadat een Russische voormalige inlichtingenagent en zijn dochter in het Engelse Salisbury werden vergiftigd, vermoedelijk door Russische geheime diensten.

De twee regeringsleiders feliciteerden elkaar in het telefoongesprek vrijdag met de 75e verjaardag van de overgave van nazi-Duitsland aan de geallieerden, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. „Van beide kanten werd bereidheid getoond om een dialoog en een samenwerking op het gebied van Russisch-Britse betrekkingen en het oplossen van internationale problemen te bewerkstelligen”, meldt het Kremlin.

De verhoudingen tussen de twee voormalige bondgenoten zijn al jaren bekoeld na meerdere moordaanslagen op Russische staatsburgers in het Verenigd Koninkrijk. In 2006 stierf voormalig spion Alexander Litvinenko in een Londens ziekenhuis aan de gevolgen van vergiftiging met radioactief vergif. Hij was in ongenade gevallen bij Poetin.

Nadat in maart 2018 voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië waren vergiftigd met het Russische zenuwgas novitsjok, volgde een diplomatiek conflict waarbij van beide kanten diplomaten werden uitgezet. Aan het eind van dat jaar kondigden Rusland en het Verenigd Koninkrijk aan de diplomatieke banden weer te willen herstellen.